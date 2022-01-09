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Стала известна причина выпадения желтого снега в Сибае

Стала известна причина выпадения желтого снега в Сибае

11:59, 09 янв 2022

Глава администрации Сибая Рустем Афзалов потребовал приостановить работу предприятия «Уралпромтехсервис» из-за желтых выбросов. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

Ранее жители города массово пожаловались на желтый налет на снегу, транспорте и окнах домов в радиусе около 500 м от завода.

Представитель предприятия сообщил, что горячий пар из труб сушильных установок сконденсировался и осел на прилегающую территорию из-за морозной погоды. По его словам, количество выбросов не являлось критическим, а после появления конденсата производительность работы снизили.

Сотрудники лаборатории управление государственного аналитического контроля РБ взяли пробы снега. Результаты исследований будут известны через неделю.

Рустем Афзалов потребовал принять меры по дополнительной очистке выбрасываемых газов. Для проведения модернизации фильтровальных устройств и установки дополнительного фильтровального оборудования предприятие ограничило работу до 14 января. После проведения работ экологи еще раз проведут замеры.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: администрация Сибая
Теги: Сибай
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