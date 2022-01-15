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Под Уфой водители заметили колонну военной техники

Под Уфой водители заметили колонну военной техники

19:02, 15 янв 2022

На трассе под Уфой водители заметили колонну военной техники.

Необычное зрелище увидели водители, проезжающие утром 14 января по трассе Уфа-Аэропорт. По железному мосту рядом с селом Чесноковка перевозили колонну военной тяжелой военной техники – момент заснял видеорегистратор автомобиля. Судя по очертанию, по железной дороге перевозили тяжелые грузовики, но в конце видео можно разглядеть несколько машин на гусеничном ходу. Остается неизвестным, куда и откуда перевозили технику.

Ранее мы рассказывали о военном истребителе Су-34, который также засняли под Уфой. Самолет доставляли в разобранном виде в столичный УГАТУ. Там машина будет служить тренажером для студентов-авиаторов.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скрин видео
Теги: Уфа
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