Погода в Башкирии 19 января 2022: снег и небольшое потепление
08:05, 19 янв 2022Башгидрометцентр дал прогноз погоды на ближайшие два дня. По информации синоптиков, в республике ожидается снег, гололед и небольшое потепление. Максимально температура воздуха упадет до -20°.
19 января пообещали небольшой снег, местами гололед. Ветер ожидается юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -3,-8°.
20 января местами также пройдет небольшой снег. Ветер ожидается юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -9,-14°, при прояснениях -15,-20°, днем -7,-12°.