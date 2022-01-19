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Погода в Башкирии 19 января 2022: снег и небольшое потепление

Погода в Башкирии 19 января 2022: снег и небольшое потепление

08:05, 19 янв 2022 Башгидрометцентр дал прогноз погоды на ближайшие два дня. По информации синоптиков, в республике ожидается снег, гололед и небольшое потепление. Максимально температура воздуха упадет до -20°.

19 января пообещали небольшой снег, местами гололед. Ветер ожидается юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -3,-8°.

20 января местами также пройдет небольшой снег. Ветер ожидается юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -9,-14°, при прояснениях -15,-20°, днем -7,-12°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: pexels
Теги: погода
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