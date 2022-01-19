Погода в Башкирии 19 января 2022: снег и небольшое потепление

08:05, 19 янв 2022

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Фото: pexels

дал прогноз погоды на ближайшие два дня. По информации синоптиков, в республике ожидается снег, гололед и небольшое потепление. Максимально температура воздуха упадет до -20°.пообещали небольшой снег, местами гололед. Ветер ожидается юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -3,-8°.местами также пройдет небольшой снег. Ветер ожидается юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -9,-14°, при прояснениях -15,-20°, днем -7,-12°.