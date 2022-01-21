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Жители Благовещенска выступили против строительства мусорного полигона

Жители Благовещенска выступили против строительства мусорного полигона

14:18, 21 янв 2022

В комментариях под постом главы Башкирии Радия Хабирова на странице в соцсети «Вконтакте» жители выступили против строительства мусорного полигона в Благовещенске. Горожане оставили более сотни комментариев и лайков с данным призывом.



«Мне стало известно о том, что сегодня будет рассмотрен вопрос строительства мусорного полигона фирмы «Регион-капитал» в Благовещенском районе. От лица всех жителей Благовещенска прошу вас принять отрицательное решение. Мы против строительства данного объекта на территории нашего района», — написал член Совета по правам человека Сергей Жуков.

Местные жители поддержали обращение активиста.

«Наш город Благовещенск находится в неблагополучной экологической обстановке из-за деятельности множества предприятий на территории города. Строительство мусорного полигона — это самый неблагоприятный вариант для нашего города. Мы против строительства, мы хотим жить в Благовещенске и не бояться за свое здоровье и здоровье наших детей», — заявила Лейсан П.

«Каждый день наш город накрывает химическое облако выбросов с промышленных предприятий. Дышать невозможно. Неужели теперь мы и вовсе задохнемся от нечистот? Пожалуйста, не позволяйте поставить крест на будущем нашего города», — оставила комментарий Елена К.

«Я и моя семья против строительства мусорного полигона, у нас городе Благовещенске промышленная зона, экология ужасная и так дышать нечем, более мы, жители города, не выдержим, мы хотим жить, дышать, не хотим умирать из-за экологической катастрофы», — написала Регина Б.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Благовещенский район
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