В Уфе умер Эдуард Букач – заведующий стадионом «Нефтяник»

15:19, 01 фев 2022

На 48-м году жизни после тяжелой болезни скончался Эдуард Букач – заведующий стадионом «Нефтяник», который является домашней ареной футбольного клуба «Уфа». Об этом 1 февраля сообщили в мэрии башкирской столицы.







Эдуард Букач родился в Давлеканово. Начал работать в структуре ФК «Уфа» в январе 2014 года. Сначала был заведующим бассейном в «Нефтянике», затем перешел на должность руководителя Физкультурно-оздоровительного комплекса. В ноябре 2017 года стал завом стадиона.



– Эдуард Букач внес значительный вклад в развитие футбола в Башкирии и вел активную пропаганду спорта и здорового образа жизни среди населения Уфы, – рассказали в администрации.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе скончалась одна из пострадавших во время пожара на УМПО.





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Фото: ФК "Уфа"