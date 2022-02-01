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В Уфе умер Эдуард Букач – заведующий стадионом «Нефтяник»

В Уфе умер Эдуард Букач – заведующий стадионом «Нефтяник»

15:19, 01 фев 2022

На 48-м году жизни после тяжелой болезни скончался Эдуард Букач – заведующий стадионом «Нефтяник», который является домашней ареной футбольного клуба «Уфа». Об этом 1 февраля сообщили в мэрии башкирской столицы.

Эдуард Букач родился в Давлеканово. Начал работать в структуре ФК «Уфа» в январе 2014 года. Сначала был заведующим бассейном в «Нефтянике», затем перешел на должность руководителя Физкультурно-оздоровительного комплекса. В ноябре 2017 года стал завом стадиона.

– Эдуард Букач внес значительный вклад в развитие футбола в Башкирии и вел активную пропаганду спорта и здорового образа жизни среди населения Уфы, – рассказали в администрации.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе скончалась одна из пострадавших во время пожара на УМПО.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ФК "Уфа"
Теги: Уфа
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