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В Вологодской области отправившиеся на охоту мужчины обнаружили двух медвежат, брошенных мамой-медведицей

В Вологодской области отправившиеся на охоту мужчины обнаружили двух медвежат, брошенных мамой-медведицей

13:51, 11 фев 2022

В какой-то момент охотники наткнулись на полуразрушенную берлогу, откуда доносились жалобные писки. В жилище находились новорожденные медвежата, у которых даже не успели открыться глаза, а их вес не превышал 1-го килограмма.

В одиночку выжить бы у них не получилось, поэтому животных отдали охотинспектору, который обеспечил их всем необходимым. Затем мишек перевезли в специализированный центр в Тверской области.

Мать мишуток также была обнаружена, она отыскала себе другую берлогу и вновь впала в спячку.

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