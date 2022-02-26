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Погода в Башкирии 26 февраля 2022: плюсовая температура

Погода в Башкирии 26 февраля 2022: плюсовая температура

08:54, 26 фев 2022

О том, каких сюрпризов погоды стоит ждать жителям и гостям Башкирии сегодня, 26 февраля сообщили в Башгидрометцентре.

26 февраля в субботу осадков по республике не прогнозируется, во всяком случае существенных. Предупреждают синоптики о том, что на некоторых участках сохранится гололедица. Ветер синоптики обещают юго-восточный, умеренный.

Дневная температура воздуха будет в том числе и плюсовой. Колебаться она будет от +2 до -3 градусов. Ночью похолодает, столбик термометра покажет от -8 до -13 градусов. Местами основательно подморозит и температура опустится до -15, -20 градусов.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: mkset.ru
Фото: pexels
Теги: погода
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