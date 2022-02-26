Погода в Башкирии 26 февраля 2022: плюсовая температура
08:54, 26 фев 2022
О том, каких сюрпризов погоды стоит ждать жителям и гостям Башкирии сегодня, 26 февраля сообщили в Башгидрометцентре.
26 февраля в субботу осадков по республике не прогнозируется, во всяком случае существенных. Предупреждают синоптики о том, что на некоторых участках сохранится гололедица. Ветер синоптики обещают юго-восточный, умеренный.
Дневная температура воздуха будет в том числе и плюсовой. Колебаться она будет от +2 до -3 градусов. Ночью похолодает, столбик термометра покажет от -8 до -13 градусов. Местами основательно подморозит и температура опустится до -15, -20 градусов.