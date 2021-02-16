Погода в Башкортостане сегодня, 16 февраля 2021 года: будет морозно

| 16 фев 2021 | 09:07

«Башгидрометцентр» сообщил, что в республике ожидается морозная погода. Синоптики обещают, что температура воздуха опустится на 8-10 градусов ниже нормы.







В сообщении сказано, что ночью температура составит -26, -31 градус, при прояснениях до -36 градусов. Днем температура опустится до -15,-22°. В отдельные дни обещают небольшой снег, на некоторых участках дорог сохранится гололедица.



16 февраля обещают местами небольшой снег, на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер по прогнозу будет западный умеренный. Температура воздуха днем -17,-22°.



17 февраля пройдет без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -26,-31°, местами до -36°, днем -15,-20°, местами до -25°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram