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В Башкирии семья вырастила рекордное количество тюльпанов к празднику

В Башкирии семья вырастила рекордное количество тюльпанов к празднику

22:28, 07 мар 2022

В этом году чета Фаттаховых впервые вырастила рекордное количество тюльпанов — 170 тысяч. В ассортименте имеются тюльпаны белого, красного, желтого цветов.

«Сначала экспериментировали в небольшой теплице, выросла тысяча цветов, потом пять, затем шестнадцать. Сейчас у нас насчитывается 170 тысяч тюльпанов», — рассказывает Илиза Фаттахова.

Таких масштабных результатов удалось достичь за счет возведения и запуска новой теплицы, где все продумано до мелочей. Автоматика следит за температурным режимом, освещением и другими параметрами.

Площадь теплицы 600 кв. м, вдоль линии несколько воздушных вентиляторов и фитоламп. Также есть холодильник, здесь хранятся цветочные растения до полного раскрытия бутона.

Подготовка к работе начинается с сентября, высаживают луковицы в начале октября, а к началу марта цветы нужно срезать, упаковать и убрать в холодильник.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: "Иглинские вести"
Теги: Иглинский район
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