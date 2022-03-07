В Башкирии семья вырастила рекордное количество тюльпанов к празднику
22:28, 07 мар 2022
В этом году чета Фаттаховых впервые вырастила рекордное количество тюльпанов — 170 тысяч. В ассортименте имеются тюльпаны белого, красного, желтого цветов.
«Сначала экспериментировали в небольшой теплице, выросла тысяча цветов, потом пять, затем шестнадцать. Сейчас у нас насчитывается 170 тысяч тюльпанов», — рассказывает Илиза Фаттахова.
Таких масштабных результатов удалось достичь за счет возведения и запуска новой теплицы, где все продумано до мелочей. Автоматика следит за температурным режимом, освещением и другими параметрами.
Площадь теплицы 600 кв. м, вдоль линии несколько воздушных вентиляторов и фитоламп. Также есть холодильник, здесь хранятся цветочные растения до полного раскрытия бутона.
Подготовка к работе начинается с сентября, высаживают луковицы в начале октября, а к началу марта цветы нужно срезать, упаковать и убрать в холодильник.