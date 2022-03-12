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Знаменитый музыкант из Башкирии покинул Россию из-за событий на Украине

Знаменитый музыкант из Башкирии покинул Россию из-за событий на Украине

12:30, 12 мар 2022

Рэпер из Уфы Иван Дремин, выступающий под псевдонимом FACE, сообщил в своих соцсетях, что он навсегда покинул Россию. Свое решение исполнитель связывает с событиями в Украине.

«Меня как российского артиста теперь практически не существует, как гражданина тоже. Я больше не собираюсь платить налоги в Россию, я уехал и больше не приеду в Россию, я больше не буду давать концерты в России. Почему? Потому что меня и моих близких выжили», – написал FACE.

Исполнитель выразил надежду, что в будущем он сможет вернуться на родину, увидеть свою семью и спеть для своей аудитории на русском языке.


Иван Дремин добавил, что все его запланированные концерты в России отменяются. За возвратом денег за билеты слушателям нужно обратиться к организаторам.

«Я устал бороться за каждое выступление, спасибо», – заключил рэпер.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
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