Татьяна Лазарева заявила о желании вернуться в Россию
20:56, 30 июн 2022
Телевизионная ведущая Татьяна Лазарева заявила о намерении в скором будущем вернуться в Россию.
Женщина объяснила, что ситуация в мире не поменялась, но печаль о родине все больше дает о себе знать. Звезда признается, что не имеет понятия, как дальше поступить.
"Мне заткнули все, что могли, но мой рот все-таки работает. Я малообразованный человек и как сибирская дурочка не понимаю, что делать. Я буду жить в своей стране, но пока ничего не понимаю. Надо со всем разобраться, — написала Лазарева.
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