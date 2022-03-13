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В Башкирии число разводов превысило число новых браков

В Башкирии число разводов превысило число новых браков

13:32, 13 мар 2022

В Башкирии произошел аномальный перелом в семейных отношениях: количество разводов превысило число новых браков. Такие удивительные данные представил Росстат по итогам января.

По официальной информации, в январе в Башкирии было зарегистрировано 1156 новых семей. Это на 78 меньше, в январе прошлого года. При этом количество разводов наоборот выросло на 184 — до 1285. Таким образом разводов оказалось примерно на 10% больше, чем новых регистраций браков.


Отметим, что такой всплеск разводов зарегистрирован только в Башкирии среди всех регионов Поволжья. Количество новых браков меньше во всех регионах ПФО. При этом такая же удивительная ситуация по всех регионах Поволжья кроме Татарстана — только у наших соседей новых браков больше, чем разводов.

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Источник: news102.ru
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