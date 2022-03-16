В Башкирии состоялись похороны погибшего в ходе спецоперации на Украине Владимира Мошкина

14:35, 16 мар 2022

В Стерлитамаке простились с погибшим во время спецоперации на Украине Владимиром Мошкиным. Об этом рассказали побывавшие на прощании с военнослужащим.







По словам наших журналистов, траурная церемония прошла на площади перед Дворцом культуры Стерлитамака. Попрощаться с Владимиром Мошкиным пришли местные жители, родственники, мэр Стерлитамака Рустем Газизов и глава Башкирии Радий Хабиров.



— Он погиб, защищая наш дом, наше будущее. Мы пришли не только попрощаться с ним, мы пришли поклониться ему и поблагодарить его, — передает слова главы региона наш журналист.



Радий Хабиров выразил соболезнования родным и пообещал оказать помощь семье погибшего.





Слова соболезнования выразил и глава Стерлитамака Рустем Газизов.



— Он всегда горел армией, и когда шел служить по контракту, всегда понимал, что его основное дело — служение Отечеству. Это настоящий сын нашего Отечества. Сослуживцы и жители нашего города всегда будут помнить нашего земляка, — добавил мэр города.



Напомним, Владимир Мошкин служил по контракту. По словам мэра Стерлитамака Рустема Газизова, погибший работал в образовательных учреждениях города. После выбрал путь военного и, пройдя срочную службу, подписал контракт. Мошкин проходил горячие точки на Северном Кавказе.

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