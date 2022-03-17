Погода в Башкирии 17 марта 2022 года: сильное похолодание

08:08, 17 мар 2022

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на ближайшие два дня. Синоптики сообщили, что в республике 17 и 18 марта ожидается гололедица и понижение температуры воздуха до -27°.



17 марта пройдет без существенных осадков, на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер пообещали северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем -2,-7°, местами до -12°.







18 марта без существенных осадков. Ветер по прогнозу северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-18°, при прояснениях -22,-27°, днем -1,-6°, местами до -11°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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Фото: pexels