Погода в Башкирии 22 марта 2022 года: ожидается снег с дождем

08:02, 22 мар 2022

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды на 22 и 23 марта. Метеорологи предупредили, что в регионе ожидается снег с дождем. Температура воздуха опустится до -14°.



22 марта местами пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем -2,+3°.







23 марта прогнозируется небольшой снег, днем с дождем. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-9°, при прояснениях до -14°, днем +3,-2°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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