Погода в Башкирии 30 марта 2022 года: мокрый снег и сильный ветер

08:07, 30 мар 2022

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 30 и 31 марта. Синоптики сообщили, что в республике ожидаются сильные порывы ветра, мокрый снег с дождем и гололед.







30 марта днем пообещали небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, которые местами дойдут до умеренных. Утром местами возможен гололед, на отдельных участках дорог прогнозируется также гололедица. Ветер будет юго-западный умеренный, местами ожидаются сильные порывы. Температура воздуха днем 0,+5°.



31 марта пройдут мокрый снег и дождь. Ночью и утром в отдельных районах пообещали гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, ночью и утром порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5°, по северо-западу до -10°, днем +1,+6°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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