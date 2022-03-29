Погода в Башкирии 29 марта 2022 года: мокрый снег

08:08, 29 мар 2022

В Башкирии продолжит идти мокрый снег. По информации синоптиков Башгидромета, в республике также прогнозируются неблагоприятные явления.







Так, 29 марта днем пройдет снег, переходящий в мокрый, местами ожидаются метель, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах – снежный накат, гололедица, местами снежные заносы. Ветер днем западный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +2,-3°.



В республике 30 марта ночью небольшой мокрый снег, днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами до умеренных. Ночью и утром местами будет гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит 0,-5°, днем 0,+5°.





Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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