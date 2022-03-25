Каким будет лето 2022 года в Башкирии

09:42, 25 мар 2022

В Башгидрометцентре опубликовали вероятностный прогноз погоды на теплый период – с апреля по сентябрь этого года. Судя по прогнозу синоптиков на лето 2022 года, аномальной жары и засухи или холодов опасаться не стоит. И средняя температура воздуха, и количество осадков этим летом будет колебаться в пределах нормы.



ТЕПЛЫЙ И СУХОЙ АПРЕЛЬ









Правда, удивит погода в апреле: обещается, что средняя температура воздуха будет несколько выше многолетних значений, и уже практически в начале месяца установится стабильная плюсовая температура. Эта новость очень радует, тем более что март в Башкирии выдался довольно морозным. В отдельных районах столбики термометров по ночам опускались до -28 градусов, и только ближе к концу месяца весна окончательно вступила в свои права.

Начало апреля в республике отметится дождями и пасмурной погодой. По ночам температура воздуха будет колебаться от -1 до +1, а днем прогреваться до +3; +4. Со второй недели апреля местами ночью будет подмораживать до -3, зато днем будет светить солнце, и воздух прогреется до +5; +9. Третья неделя месяца будет пасмурной с переменной облачностью и умеренно теплой. Средняя температура воздуха не будет опускаться ниже -1 ночью и +7; +8 днем. В конце апреля окончательно проглянет ласковое солнце, а столбики термометров уже не будут опускаться ниже 0 ночью, а днем покажут до +10. В целом же, по вероятностному прогнозу синоптиков, в апреле ожидается меньше осадков, чем в предыдущие годы.





ЗАСУХИ И АНОМАЛЬНОЙ ЖАРЫ НЕ ОЖИДАЕТСЯ





В мае и температура воздуха, и количество осадков ожидаются в пределах многолетних значений. Столбики термометров будут показывать около +10; +14 градусов. Аналогичные прогнозы синоптики дают на все лето: в июне +16; +18, в июле +17; +20, в августе +14; +18. Засухи или проливных дождей месяцами также не ожидается. Тут многие садоводы и огородники могут выдохнуть с облегчением, вспоминая аномально жаркое лето 2021, когда едва ли не каждый день ставились новые температурные рекорды, а земля и растения изнывали от жажды, ведь дождей практически не было.

Возможно, выбьется из многолетних погодных показателей сентябрь. По долгосрочному прогнозу синоптиков, он будет гораздо теплее, чем в предыдущие годы, при норме в +8; +12 градусов. А вот количество осадков будет в норме, поэтому есть шанс наслаждаться бабьим летом и золотой осенью до самого октября.



Напомним, что это всего лишь вероятностный прогноз, точность которого составляет не более 70 процентов. Поэтому все может измениться в любой момент, впрочем, как говорится, «у природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать».





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