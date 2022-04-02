Погода в Башкирии 3 апреля 2022 года: ожидается резкое потепление
18:43, 02 апр 2022
В воскресенье, 3 апреля, в Башкирии ожидается теплая погода с умеренными осадками и ветром. Такой прогноз дали синоптики Башгидромета.
Грядущей ночью температура воздуха в республике составит 0, +5°. После восхода солнца станет намного теплее – столбики покажут 8-13°.
По региону пройдут небольшие дожди, местами до умеренных. По югу обойдется без существенных осадков. Ветер будет южным, в отдельных районах возможны сильные порывы – по данным МЧС, до 20 метров в секунду. Также ранее в экстренном ведомстве предупредили о возникновении густого тумана.