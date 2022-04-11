В Башкирии в окрестностях горнолыжного центра поймали медвежонка

09:41, 11 апр 2022

Накануне сотрудники республиканской ассоциации охотников и рыболовов и охотинспектор минэкологии Башкирии поймали двухгодовалого медвежонка, бродившего в окрестностях горнолыжного центра «Банное» в Абзелиловском районе Башкирии.







Об этом написал в соцсетях министр природопользования и экологии РБ Урал Искандаров. По словам министра, детенышей медведя, искавших еду в этом месте, видели и ранее: прошлой осенью одного медвежонка поймали. Теперь к людям пришел еще один незваный гость из дикой природы. Выяснилось, что медведя подкармливали люди и выжить в лесу самостоятельно животное уже не сможет, поэтому медведя передали сотрудникам челябинского зоопарка.





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Фото: Минэкологии РБ