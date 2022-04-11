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В Башкирии в окрестностях горнолыжного центра поймали медвежонка

В Башкирии в окрестностях горнолыжного центра поймали медвежонка

09:41, 11 апр 2022

Накануне сотрудники республиканской ассоциации охотников и рыболовов и охотинспектор минэкологии Башкирии поймали  двухгодовалого медвежонка, бродившего в окрестностях горнолыжного центра «Банное» в Абзелиловском районе Башкирии.

Об этом написал в соцсетях министр природопользования и экологии РБ Урал Искандаров.  По словам министра, детенышей медведя, искавших еду в этом месте, видели и ранее: прошлой осенью одного медвежонка поймали. Теперь к людям пришел еще один незваный гость из дикой природы.  Выяснилось, что медведя подкармливали люди и выжить в лесу самостоятельно животное уже не сможет, поэтому медведя передали сотрудникам челябинского зоопарка.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Минэкологии РБ
Теги: Абзелиловский район
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