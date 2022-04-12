В Башкирии простились с военным Данисом Рыбаковым, погибшим в ходе спецоперации на Украине

20:08, 12 апр 2022

В селе Серафимовский Туймазинского района простились с ефрейтором контрактной службы Данисом Рыбаковым, погибшим при выполнении специальных задач на Украине. В траурной церемонии принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров.







Глава республики вручил матери Даниса Рыбакова орден генерала Шаймуратова, которым герой награжден посмертно за мужество и самоотверженность во время выполнения специальной военной операции.



Сослуживец Даниса Игорь Киреев подчеркнул, что для всех ребят, которые служили вместе с ним – это невосполнимая потеря.

«Данис до конца остался верен своему долгу и Отечеству, проявил мужество и героизм, мы всегда его будем помнить. Вечная память», - сказал представитель воинской части.



Военный комиссар Башкортостана Михаил Блажевич отметил, что такие парни, как Данис встали на защиту Отечества и служат настоящим примером мужества и героизма.





Данис Александрович Рыбаков родился 4 марта 1999 года в селе Серафимовский Туймазинского района, где окончил 9 классов местной школы. После школы поступил в Туймазинский агропромышленный колледж, где в 2019 году получил специальность мастера сельскохозяйственного производства.



Как рассказал директор колледжа Наиль Газизов, во время учебы Данис проявил себя только с положительной стороны, был исполнительным, ответственным и добрым молодым человеком, получил профессии тракториста, водителя автомобиля.









В ноябре 2019 года заключил контракт на военную службу в Вооруженных Силах РФ в военной части, расположенной в Оренбургской области. Данис был механиком-водителем гаубичного самоходно-артиллерийского взвода 385-й гвардейской артиллерийской бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии. Данис не успел жениться, и помимо его мамы, героя потерял и родной брат Максим.





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