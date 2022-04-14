Стало известно, как официально получить отсрочку от службы в армии

09:28, 14 апр 2022

Российские IT-компании, аккредитованные Минцифры, смогут оформить для своих сотрудников отсрочку от прохождения армейской службы на портале госуслуг. Об этом в среду сообщает Telegram-канал министерства.



«IT-компании смогут оформить для сотрудников отсрочку от армии на «Госуслугах», — говорится в сообщении.







Министерство направило письмо с правилами об отсрочке от армии сотрудников аккредитованным IT-компаниям. Подать соответствующую заявку можно будет с 19 апреля по 1 мая.



Согласно условиям, отсрочку от службы могут получить граждане РФ в возрасте от 18 до 27 лет, работающие по трудовому договору, имеющие высшее образование по специальности, для которой предусмотрена отсрочка, и трудовой стаж в аккредитованной компании не менее 11 месяцев.





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