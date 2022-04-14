Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Стало известно, как официально получить отсрочку от службы в армии

Стало известно, как официально получить отсрочку от службы в армии

09:28, 14 апр 2022

Российские IT-компании, аккредитованные Минцифры, смогут оформить для своих сотрудников отсрочку от прохождения армейской службы на портале госуслуг. Об этом в среду сообщает Telegram-канал министерства.

«IT-компании смогут оформить для сотрудников отсрочку от армии на «Госуслугах», — говорится в сообщении.

Министерство направило письмо с правилами об отсрочке от армии сотрудников аккредитованным IT-компаниям. Подать соответствующую заявку можно будет с 19 апреля по 1 мая.

Согласно условиям, отсрочку от службы могут получить граждане РФ в возрасте от 18 до 27 лет, работающие по трудовому договору, имеющие высшее образование по специальности, для которой предусмотрена отсрочка, и трудовой стаж в аккредитованной компании не менее 11 месяцев.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Читайте также

В Госдуму внесен законопроект о третьей отсрочке от армии
Человек и закон в Башкирии
В Госдуму внесен законопроект о третьей отсрочке от армии
В России пенсионерам, задолжавшим по кредиту, дадут 2-летнюю отсрочку
Экономика в Башкирии
В России пенсионерам, задолжавшим по кредиту, дадут 2-летнюю отсрочку
Срочники российской армии смогут досрочно уволиться при возникновении некоторых обстоятельств
Общество в Башкирии
Срочники российской армии смогут досрочно уволиться при возникновении некоторых обстоятельств
Как жителям Башкирии получить кредитные каникулы
Экономика в Башкирии
Как жителям Башкирии получить кредитные каникулы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: