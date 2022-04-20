Погода в Башкирии 20 апреля 2022 года: дожди с грозами
08:05, 20 апр 2022
Башгидрометцентр передал прогноз погоды на ближайшие два дня. Синоптики пообещали грозы и кратковременные дожди. Температура воздуха максимально поднимется до +21°.
Согласно предоставленным данным, 20 апреля будут дожди и грозы, ветер придет в республику умеренный северный, северо-восточный. Температура воздуха днем +10, +15°, по югу республики +16, +21°.
21 апреля пообещали небольшой дождь и северный умеренный ветер. Температура воздуха ночью +1, +6°, днем +7, +12°, по югу до +17°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gorobzor.ru
Читайте также
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 13 апреля 2022 года: кратковременные дожди и потепление
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 14 апреля 2022 года: грозы и сильный ветер
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 16 апреля 2022 года: дождь и ветер
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 12 апреля 2022 года: небольшие дожди