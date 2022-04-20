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Погода в Башкирии 20 апреля 2022 года: дожди с грозами

Погода в Башкирии 20 апреля 2022 года: дожди с грозами

08:05, 20 апр 2022

Башгидрометцентр передал прогноз погоды на ближайшие два дня. Синоптики пообещали грозы и кратковременные дожди. Температура воздуха максимально поднимется до +21°.

Согласно предоставленным данным, 20 апреля будут дожди и грозы, ветер придет в республику умеренный северный, северо-восточный. Температура воздуха днем +10, +15°, по югу республики +16, +21°.

21 апреля пообещали небольшой дождь и северный умеренный ветер. Температура воздуха ночью +1, +6°, днем +7, +12°, по югу до +17°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
 
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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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