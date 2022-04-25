Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2022 года?

19:35, 25 апр 2022

Собрали все изменения в законодательстве, которые начнут действовать в мае 2022 года





Закон об отцовском капитале









С 1 мая 2022 года мужчина получит право на использование материнского капитала, если мать ребенка без гражданства РФ умерла или объявлена умершей. Также мужчина сможет получить маткапитал, если мать оставила ребенка в роддоме или в больнице и дала согласие на усыновление (за исключением усыновления отчимом). Таким образом, маткапитал смогут получать те отцы, у которых родился ребенок от суррогатной матери.

Дополнительная индексация пенсий

Выплаты ко Дню Победы

Старт приема заявлений на выплаты для детей





С 1 мая повысят выплаты переставшим работать пенсионерам, пожилым старше 80 лет, а также членам летного экипажа и шахтерам. Отмечается, что в мае получат выплаты те пенсионеры, которые прекратили работать 3 месяца назад.В мае 10 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Также на единовременную выплату могут рассчитывать труженики тыла. Для получения средств не нужно подавать заявление, Пенсионный фонд начислит их автоматически.

С 1 мая родители смогут подать заявление на получение ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Пособие назначат, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума в субъекте РФ. При этом, в зависимости от уровня доходов, семья сможет получить от 50 до 100% величины прожиточного минимума для детей, установленного в регионе страны.

Новые коды в платежных поручениях

Особый противопожарный режим в Башкирии

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: regnum

С 1 мая бухгалтеры в организациях будут должны проставлять новые коды в платежных поручениях на перечисление зарплаты физическим лицам. Ответственность за ошибку в документах будут нести работодатели.В регионе с 1 мая начнет действовать особый противопожарный режим. Отмечается, что эта дата была выбрана, чтобы жители республики смогли убраться на кладбищах в День поминовения и почитания.