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Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2022 года?

Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2022 года?

19:35, 25 апр 2022

Собрали все изменения в законодательстве, которые начнут действовать в мае 2022 года

Закон об отцовском капитале

С 1 мая 2022 года мужчина получит право на использование материнского капитала, если мать ребенка без гражданства РФ умерла или объявлена умершей. Также мужчина сможет получить маткапитал, если мать оставила ребенка в роддоме или в больнице и дала согласие на усыновление (за исключением усыновления отчимом). Таким образом, маткапитал смогут получать те отцы, у которых родился ребенок от суррогатной матери.

Дополнительная индексация пенсий

С 1 мая повысят выплаты переставшим работать пенсионерам, пожилым старше 80 лет, а также членам летного экипажа и шахтерам. Отмечается, что в мае получат выплаты те пенсионеры, которые прекратили работать 3 месяца назад.

Выплаты ко Дню Победы

В мае 10 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Также на единовременную выплату могут рассчитывать труженики тыла. Для получения средств не нужно подавать заявление, Пенсионный фонд начислит их автоматически.

Старт приема заявлений на выплаты для детей


С 1 мая родители смогут подать заявление на получение ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Пособие назначат, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума в субъекте РФ. При этом, в зависимости от уровня доходов, семья сможет получить от 50 до 100% величины прожиточного минимума для детей, установленного в регионе страны.

Новые коды в платежных поручениях

С 1 мая бухгалтеры в организациях будут должны проставлять новые коды в платежных поручениях на перечисление зарплаты физическим лицам. Ответственность за ошибку в документах будут нести работодатели.

Особый противопожарный режим в Башкирии

В регионе с 1 мая начнет действовать особый противопожарный режим. Отмечается, что эта дата была выбрана, чтобы жители республики смогли убраться на кладбищах в День поминовения и почитания.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: regnum
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