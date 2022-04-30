В Башкирии почти в 4 раза увеличилось число нападения клещей на человека

11:25, 30 апр 2022

В Башкирии за четыре дня число жителей, обратившихся за медицинской помощью с жалобами на присасывание клещей, увеличилось в 3,9 раза.







По состоянию на 25 апреля их было 105, а к 29 числу уже 415, причем 169 из них – дети. Тем не менее в прошлом году к той же дате жертв нападений насекомых было больше – 485. Статистику озвучили в региональном Роспотребнадзоре.



В ведомстве отметили, что по республике начаты акарицидные обработки от клещей. Дезинсекцией планируется охватить территорию общей площадью в 4 тыс. гектара. Ранее в мэрии столицы Башкирии Уфы пообещали, что санитарная обработка города от клещей завершится 8 мая.

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