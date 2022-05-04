Погода в Башкирии 4 мая 2022 года: заморозки и шквалистый ветер

08:35, 04 май 2022

Завтра, 4 мая, в Башкирии ожидаются заморозки и шквалистый ветер. Такой прогноз предоставили специалисты пресс-службы МЧС по Башкирии.







В последний день первой половины майских праздников стоит ожидать переменную облачность, но, тем не менее, никаких существенных осадков не предвидится. Ночью будет неустойчивый и слабый ветер, однако днем он значительно усилится до 7-12 м/с, а местами даже прогнозируются порывы до 17 м/с.



Ночью будет очень холодно. Столбики термометров опустятся до +1, +6°, а в некоторых районах республики даже до 0,-5°. Однако днем будет значительно теплее – +14, +19°.





Кстати, на республиканских шоссе для автомобилистов будут максимально комфортные условия: тумана не предвидится, и потому видимость будет хорошей.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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