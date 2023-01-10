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В Башкирии 11 января 2023 года местами ожидаются морозы до -40°

В Башкирии 11 января 2023 года местами ожидаются морозы до -40°

22:44, 10 янв 2023

11 января, в Башкирии вновь ожидаются аномальные морозы. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.



Метеорологи прогнозируют переменную облачность, существенных осадков не предвидится. Ветер грядущей ночью будет неустойчивый слабый, днем – западный, северо-западный три-восемь метров в секунду.

Эта ночь вновь выдастся чрезвычайно холодной, столбики термометров опустятся до -30,-35°, а в некоторых районах Башкирии даже до -40°. Днем воздух прогреется до -22,-27°, местами – до -12,-17°.


Согласно данным синоптиков, на дорогах республики ожидается образование гололедицы, ночью и утром – тумана, из-за которого видимость ухудшится до 500 и менее метров.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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