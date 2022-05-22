Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Погода в Башкирии 22 мая 2022 года: снегопады и заморозки -3°

Погода в Башкирии 22 мая 2022 года: снегопады и заморозки -3°

07:30, 22 май 2022

Завтра, 22 мая, в Башкирии ожидаются снегопады и заморозки -3°. Это следует из прогноза, который предоставила пресс-служба МЧС по Башкирии.

Синоптики прогнозируют завтра облачную погода с прояснениями. Стоит ожидать небольших дождей, местами до умеренных, а в некоторых районах даже со снегом. Ветер будет северо-западный, западный 8-13 м/с, днем местами прогнозируются порывы до 17 м/с.

Грядущая ночь выдастся очень холодной: столбики термометров опустятся 0, +5°, при прояснениях ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°. Днем тоже будет прохладно для этого времени года, но все же ощутимо теплее – +7, +12°.


Автолюбителям стоит завтра быть внимательнее и осторожнее, поскольку из-за осадков прогнозируется ухудшение видимости до 1-2 км.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: погода
Читайте также

Погода в Башкирии 4 мая 2022 года: заморозки и шквалистый ветер
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 4 мая 2022 года: заморозки и шквалистый ветер
Синоптики Башкирии прогнозируют дожди и заморозки
Общество в Башкирии
Синоптики Башкирии прогнозируют дожди и заморозки
В ряде районов Башкирии ожидаются заморозки до -3 градусов
Общество в Башкирии
В ряде районов Башкирии ожидаются заморозки до -3 градусов
Погода в Башкирии на 30 мая: и снова непогода
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии на 30 мая: и снова непогода


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: