Погода в Башкирии 22 мая 2022 года: снегопады и заморозки -3°

07:30, 22 май 2022

Завтра, 22 мая, в Башкирии ожидаются снегопады и заморозки -3°. Это следует из прогноза, который предоставила пресс-служба МЧС по Башкирии.







Синоптики прогнозируют завтра облачную погода с прояснениями. Стоит ожидать небольших дождей, местами до умеренных, а в некоторых районах даже со снегом. Ветер будет северо-западный, западный 8-13 м/с, днем местами прогнозируются порывы до 17 м/с.



Грядущая ночь выдастся очень холодной: столбики термометров опустятся 0, +5°, при прояснениях ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°. Днем тоже будет прохладно для этого времени года, но все же ощутимо теплее – +7, +12°.





Автолюбителям стоит завтра быть внимательнее и осторожнее, поскольку из-за осадков прогнозируется ухудшение видимости до 1-2 км.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Фото: соцсети