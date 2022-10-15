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В Башкирии прогнозируются дожди и заморозки до -1°

В Башкирии прогнозируются дожди и заморозки до -1°

22:48, 15 окт 2022

16 октября, в Башкирии ожидаются заморозки. Это следует из прогноза, который опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

В грядущее воскресенье синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В некоторых районах пройдут небольшие дожди. Ветер будет западный, северо-западный 5-10 метров в секунду.



Ночь выдастся очень холодной: столбики термометров опустятся -1,+4°. Днем тоже будет холодно, но все же ощутимо теплее, воздух прогреется до +5,+10°.

Ночью и утром автомобилистам стоит быть внимательнее, так как на некоторых участках региональных дорог ожидается туман, и видимость составит 500 и менее метров.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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