В Башкирии прогнозируются дожди и заморозки до -1°
22:48, 15 окт 2022
16 октября, в Башкирии ожидаются заморозки. Это следует из прогноза, который опубликовала пресс-служба регионального МЧС.
В грядущее воскресенье синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В некоторых районах пройдут небольшие дожди. Ветер будет западный, северо-западный 5-10 метров в секунду.
Ночь выдастся очень холодной: столбики термометров опустятся -1,+4°. Днем тоже будет холодно, но все же ощутимо теплее, воздух прогреется до +5,+10°.
Ночью и утром автомобилистам стоит быть внимательнее, так как на некоторых участках региональных дорог ожидается туман, и видимость составит 500 и менее метров.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
www.ufa.kp.ru
Читайте также
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 14 октября 2022 года: дожди и туман
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 6 октября 2022 года: дожди и заморозки
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 22 мая 2022 года: снегопады и заморозки -3°
Общество в Башкирии
В Башкортостане прогнозируется похолодание до +4°