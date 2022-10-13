Погода в Башкирии 14 октября 2022 года: дожди и туман

20:53, 13 окт 2022

14 октября, в Башкирии ожидаются дожди и туман. Это следует прогноза, который сегодня опубликовала пресс-служба регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.







Как сообщают синоптики, в республике завтра следует ожидать облачную погоду. Пройдут небольшие дожди, местами они будут умеренными. Ветер будет юго-западный 5-10 метров в секунду. Грядущей ночью будет холодно, столбики термометров опустятся до +3,+8°. Днем, однако, будет уже ощутимо теплее: воздух прогреется до +7,+12°.



Автолюбителям ночью и утром стоит быть внимательнее, поскольку на республиканских дорогах ожидается туман, из-за которого видимость составит 500 и менее метров.

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