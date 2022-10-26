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Погода в Башкирии 27 октября 2022 года: гололедица и похолодание до -12

Погода в Башкирии 27 октября 2022 года: гололедица и похолодание до -12

21:41, 26 окт 2022

Завтра, 27 октября, в Башкирии ожидаются гололедица и серьезное похолодание. Это следует из прогноза погоды, который сегодня опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

Жителям республики стоит ожидать переменной облачность. Существенных осадков не предвидится. Ветер будет менять свое направление в течение дня, его скорость будет варьироваться от нуля до пяти метров в секунду.



Грядущая ночь выдастся крайне холодной, столбики термометров опустятся до -2,-7°, а местами даже до -12°. Днем немного теплее, воздух погреется до -2, +3°.

Автолюбителям стоит быть внимательнее ночью и утром, поскольку синоптики прогнозируют в это время туман, и видимость составит 500-1000 метров. Также ожидается гололедица.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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