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Погода в Башкирии 6 мая 2022 года: местами дождь со снегом

Погода в Башкирии 6 мая 2022 года: местами дождь со снегом

07:39, 06 май 2022

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 6 и 7 мая. По информации метеорологов, в республике 6 и 7 ожидаются дожди, в некоторых местах дожди со снегом. 

6 мая в прогнозе также стоит неблагоприятная снежная погода, ожидается северный ветер и заморозки. Днем температура воздуха достигнет  +7,+12°.

7 мая ожидается небольшой дождь и слабый ветер. Также будут заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-5°, днем +10,+15°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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