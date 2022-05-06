Погода в Башкирии 6 мая 2022 года: местами дождь со снегом

07:39, 06 май 2022

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 6 и 7 мая. По информации метеорологов, в республике 6 и 7 ожидаются дожди, в некоторых местах дожди со снегом.



6 мая в прогнозе также стоит неблагоприятная снежная погода, ожидается северный ветер и заморозки. Днем температура воздуха достигнет +7,+12°.



7 мая ожидается небольшой дождь и слабый ветер. Также будут заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-5°, днем +10,+15°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather



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