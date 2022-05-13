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Погода в Башкирии 13 мая 2022 года: дожди

Погода в Башкирии 13 мая 2022 года: дожди

08:08, 13 май 2022

В Башкирию придет дождливая погода. По прогнозам синоптиков Башгидромета, в республике в ближайшие два дня ожидаются осадки.

Так, 13 мая пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем составит +11,+16°.

В субботу, 14 мая, так же прогнозируются кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +3,+8°, днем +12,+17°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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