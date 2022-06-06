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Жителям Башкортостана напомнили о дополнительном выходном дне в июне 2022 года

Жителям Башкортостана напомнили о дополнительном выходном дне в июне 2022 года

15:04, 06 июн 2022

Жителей Башкирии в июне ждет дополнительный выходной день. Как сообщает Минтруд республики, в этом году День России 12 июня приходится на воскресенье.

Таким образом, работники, которые трудятся пять дней в неделю, отдохнут 11, 12 и 13 июня.  При этом пятница, 10 июня, – не сокращенный рабочий день. 

Отмечается, что нерабочий праздничный день 12 июня не включается в число календарных дней основного или дополнительного оплачиваемого отпуска.


Ранее сообщалось о том, что в России с начала лета начнут действовать новые законы. С начала июня повышенные пособия получат те россияне, которые работали после выхода на пенсию, но уволились в феврале 2022 года. Таким образом, они получат повышение, равное всем индексациям, пропущенным ими, пока они работали во время пенсии. Мера будет распространяться и на тех, кто уволился в марте или апреле, но выплата увеличивается через три полных календарных месяца, следующих за месяцем увольнения.

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Источник: gorobzor.ru
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