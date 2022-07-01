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Погода в Башкирии 1 июля 2022 года: потепление

Погода в Башкирии 1 июля 2022 года: потепление

08:57, 01 июл 2022

Начало июля в Башкирии будет теплым. Подробный прогноз дали синоптики Башгидрометцентра.

Сегодня, 1 июля, будут кратковременные дожди и грозы. Ветер восточный умеренный, днем с порывами до сильного. Температура воздуха ночью составит +5…+10 °С, днем — от +17 до +22 °С.



Завтра, 2 июля, местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточного и северо-восточного направлений, умеренный, при грозе порывистый. Ночью столбики термометров опустятся до отметки +7…+12 °С, днем потеплеет до +20…+25 °С.


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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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