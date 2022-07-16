Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Егор Миронов

13:17, 16 июл 2022

Егор Андреевич Миронов из города Октябрьский получил ранение 20 июня и был госпитализирован в госпиталь Вишневского в Москве, но 10 июля он скончался. Об этом сообщает на сайте издание "Октябрьский нефтяник".







Егор Андреевич окончил 9 классов в 2016 году, после чего поступил в Октябрьский коммунально-строительный колледж по специальности автомеханик. В ряды Вооруженных Сил РФ был призван в 2020 году. Военную службу проходил в Приморском крае. Контракт подписал в 2021 году.



Церемония прощания с рядовым Мироновым Егором Андреевичем пройдет в парке Победы рядом со стелой воинам-интернационалистам 19 июля в 11:00.



Соболезнования родным и близким.

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