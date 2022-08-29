Батальоны имени Шаймуратова из Башкирии выдвинулись в зону СВО на Украине
12:31, 29 авг 2022
Сегодня на оперативном совещании в ЦУРе Радий Хабиров сообщил, что батальоны имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова отправились на Украину.
— Я вам могу сказать уже сейчас, что два наших батальона в полном составе выдвинулись, завершающее подразделение находится в движении в сторону специальной военной операции, — сказал глава республики.
Руководитель региона попросил глав муниципалитетов обратить особое внимание на детей бойцов, которые находятся на спецоперации: скоро 1 сентября, и им может понадобиться помощь.
Ранее Создатель башкирского батальона Шаймуратова Алик Камалетдинов сообщил о спекуляциях на теме военных.
Источник:
www.proural.info
Фото: Алик Камалетдинов
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