Батальоны имени Шаймуратова из Башкирии выдвинулись в зону СВО на Украине

12:31, 29 авг 2022

Сегодня на оперативном совещании в ЦУРе Радий Хабиров сообщил, что батальоны имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова отправились на Украину.







— Я вам могу сказать уже сейчас, что два наших батальона в полном составе выдвинулись, завершающее подразделение находится в движении в сторону специальной военной операции, — сказал глава республики.



Руководитель региона попросил глав муниципалитетов обратить особое внимание на детей бойцов, которые находятся на спецоперации: скоро 1 сентября, и им может понадобиться помощь.



Ранее Создатель башкирского батальона Шаймуратова Алик Камалетдинов сообщил о спекуляциях на теме военных.

Читайте также: Представители башкирских военных батальонов рассказали почему скрывают свои лица

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Алик Камалетдинов