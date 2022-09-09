Погода в Башкирии 9 сентября 2022 года: заморозки до -2 градусов

08:37, 09 сен 2022

В Башкортостане ближайшие двое суток сохранится прохладная погода с дождями. Как передают метеорологи Башгидрометцентра, в регионе кроме этого прогнозируются заморозки до -2 градусов.







В пятницу, 9 сентября, в дневное время пройдут кратковременные дожди, в ряде районов до умеренных. Температура окружающего воздуха в дневное время будет составлять +10...+15 градусов. Ветер юго-западный умеренный.



В субботу 10 сентября в Башкирии прогнозируется дождливая погода и слабый северный ветер. В ночное время температура воздуха составит +1...+6 градусов, при прояснениях заморозки в воздухе и на поверхности земли до -2 градусов, в дневное время +9...+14 градусов.





Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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