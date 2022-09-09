Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Погода в Башкирии 9 сентября 2022 года: заморозки до -2 градусов

Погода в Башкирии 9 сентября 2022 года: заморозки до -2 градусов

08:37, 09 сен 2022

В Башкортостане ближайшие двое суток сохранится прохладная погода с дождями. Как передают метеорологи Башгидрометцентра, в регионе кроме этого прогнозируются заморозки до -2 градусов.



В пятницу, 9 сентября, в дневное время пройдут кратковременные дожди, в ряде районов до умеренных. Температура окружающего воздуха в дневное время будет составлять +10...+15 градусов. Ветер юго-западный умеренный.

В субботу 10 сентября в Башкирии прогнозируется дождливая погода и слабый северный ветер. В ночное время температура воздуха составит +1...+6 градусов, при прояснениях заморозки в воздухе и на поверхности земли до -2 градусов, в дневное время +9...+14 градусов.


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги: погода
Читайте также

Погода в Башкирии 3 сентября 2022 года: заморозки до -2 градусов
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 3 сентября 2022 года: заморозки до -2 градусов
В Башкирии на выходных ожидается прохладная погода
Общество в Башкирии
В Башкирии на выходных ожидается прохладная погода
В Башкирии прогнозируется солнечная погода с комфортной температурой воздуха
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется солнечная погода с комфортной температурой воздуха
В Башкирии будет тепло, пройдут небольшие осадки
Общество в Башкирии
В Башкирии будет тепло, пройдут небольшие осадки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: