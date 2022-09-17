В Башкирии в ближайшие 2 дня ожидается настоящая жара

21:40, 17 сен 2022

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды на ближайшие два дня. По данным метеорологов, в регионе 18 и 19 сентября ожидается повышение температуры до +27°. В то же время в регионе пообещали грозы.







Повышение температурного фонда ожидается уже завтра, 18 сентября. В этот день будет довольно дождливо, но температура воздуха вырастет до +18,+23°, а ночью +10,+15°С.



19 сентября пройдет кратковременный дождь с грозами и сильными порывами ветра. Температура воздуха ночью +10,+15°, местами до +5°, днем +22,+27°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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