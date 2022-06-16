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Погода в Башкирии 16 июня 2022 года: дождь с грозами и жара

Погода в Башкирии 16 июня 2022 года: дождь с грозами и жара

07:30, 16 июн 2022

Башгидрометцентр рассказал о погоде 16 и 17 июня. По данным метеорологов, похолодания не ожидается, но несмотря на это, прогноз нельзя назвать благоприятным – синоптики пообещали грозы, дожди и порывистый ветер.

16 июня пройдет без существенных осадков. Ожидаются также дожди и грозы, ветер будет порывистым. Ночью температура воздуха опустится до +11, +16°, по востоку до +6°, днем +23, +28°.

17 июня пообещали кратковременные дожди, грозы и град с сильными порывами ветра. Температура воздуха ночью +11, +16°, в горных районах до +6°, днем +23, +28°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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