В Минобороны уточнили, сотрудники каких организаций не попадут под мобилизацию

14:14, 23 сен 2022

В Минобороны РФ уточнили категории граждан, которые не попадут под частичную мобилизацию. Согласно информации министерства, на военную службу не будут привлекать людей с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих в следующих организациях:







IT-компании (сотрудники, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации, а также в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры);



компании российских операторов связи (сотрудники, задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования);



СМИ (в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем / редакцией / издателем зарегистрированного средства массовой информации / вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве / распространении продукции СМИ);





банковской сферы (обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение).



— Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ, — заявили в Минобороны.

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