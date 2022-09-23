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В Минобороны уточнили, сотрудники каких организаций не попадут под мобилизацию

В Минобороны уточнили, сотрудники каких организаций не попадут под мобилизацию

14:14, 23 сен 2022

В Минобороны РФ уточнили категории граждан, которые не попадут под частичную мобилизацию. Согласно информации министерства, на военную службу не будут привлекать людей с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих в следующих организациях:



IT-компании (сотрудники, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации, а также в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры);

компании российских операторов связи (сотрудники, задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования);

СМИ (в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем / редакцией / издателем зарегистрированного средства массовой информации / вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве / распространении продукции СМИ);


банковской сферы (обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение).

— Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ, — заявили в Минобороны.

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Источник: ufa1.ru
Теги: мобилизация
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