Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Госдуме рассказали, кого из медиков и врачей могут мобилизовать в первую очередь

В Госдуме рассказали, кого из медиков и врачей могут мобилизовать в первую очередь

11:24, 23 сен 2022

При мобилизации в приоритете будут медработники и врачи, которые имеют опыт участия в боевых действиях и оказания экстренной медпомощи, а также специалисты, работающие в государственных клиниках, заявил на пресс-конференции глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.



Среди врачей, продолжил депутат, будут призываться реаниматологи, анестезиологи, хирурги-травматологи. Причём чем выше квалификация доктора, тем более крупные госпитали будут ему предоставляться для работы. Также в приоритете будут специалисты, которые работают в госклиниках, поскольку требуется опыт в "военно-полевой медицине и медицине катастроф". Дело в том, что медик в частной клинике не умеет правильно перевязывать раны и останавливать кровотечение, объяснил депутат.


"Вне всякого сомнения, все наши военные, все наши ребята должны получить самую качественную и высококвалифицированную медицинскую помощь, в том числе на поле боя", — добавил Хубезов.

Читайте также:

Кого и как мобилизуют, куда будут перечислять деньги мобилизованным и кто точно останется дома
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: Свежие новости / vk.com
Теги: мобилизация
Читайте также

Кого в России мобилизуют в первую очередь
Общество в Башкирии
Кого в России мобилизуют в первую очередь
Радий Хабиров вручил награды медикам, которые спасли раненную в живот беременную женщину
Здравоохранение в Башкирии
Радий Хабиров вручил награды медикам, которые спасли раненную в живот беременную женщину
Из перинатального центра города Салавата уволились 37 врачей
Здравоохранение в Башкирии
Из перинатального центра города Салавата уволились 37 врачей
В Башкирии готовы принять и трудоустроить 100 врачей и 11 фельдшеров по программам «Земский врач» и «Земский фельдшер»
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии готовы принять и трудоустроить 100 врачей и 11 фельдшеров по программам «Земский врач» и «Земский фельдшер»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: