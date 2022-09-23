В Госдуме рассказали, кого из медиков и врачей могут мобилизовать в первую очередь

11:24, 23 сен 2022

При мобилизации в приоритете будут медработники и врачи, которые имеют опыт участия в боевых действиях и оказания экстренной медпомощи, а также специалисты, работающие в государственных клиниках, заявил на пресс-конференции глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.







Среди врачей, продолжил депутат, будут призываться реаниматологи, анестезиологи, хирурги-травматологи. Причём чем выше квалификация доктора, тем более крупные госпитали будут ему предоставляться для работы. Также в приоритете будут специалисты, которые работают в госклиниках, поскольку требуется опыт в "военно-полевой медицине и медицине катастроф". Дело в том, что медик в частной клинике не умеет правильно перевязывать раны и останавливать кровотечение, объяснил депутат.





"Вне всякого сомнения, все наши военные, все наши ребята должны получить самую качественную и высококвалифицированную медицинскую помощь, в том числе на поле боя", — добавил Хубезов.

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Источник: Свежие новости / vk.com