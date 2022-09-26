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Военком Башкирии рассказал, в какие города отвезут мобилизованных на учения

Военком Башкирии рассказал, в какие города отвезут мобилизованных на учения

20:15, 26 сен 2022

Военный комиссариат Башкирии сообщил, куда поедут мобилизованные из республики на учения. Будущих бойцов отправляют на слаживание в военные училища Пензы Саратовы, Казани, Елани и Вольска, прокомментировал военный комиссар Михаил Блажевич на брифинге в ЦУР Башкирии, который состоялся сегодня вечером, 26 сентября.



Отметим, что на сегодняшний день мобилизованы жители Кумертау, Салавата, Белорецка Кармаскалинского, Стерлитамакского, Белебеевского, Гафурийского, Аургазинского, Чишминского, Мишкинского, Стерлитамака и других районов республики. Об этом сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании. Также он добавил, что под частичную мобилизацию попадают всего около 1% от всех военнообязанных жителей Башкирии. Отправка солдат продлится до 30 сентября.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: мобилизация
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