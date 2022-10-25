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Жители Башкирии, не явившиеся в военкомат по повестке, должны будут написать объяснительные

Жители Башкирии, не явившиеся в военкомат по повестке, должны будут написать объяснительные

20:02, 25 окт 2022

Жители Башкирии, не явившиеся в военкомат по повестке, должны будут написать объяснительные. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24. Башкортостан» рассказал военный комиссар республики Михаил Блажевич.



По словам военкома, частичная мобилизация в республике завершится 28 октября. После этого дня отправки войска и вручение повесток прекратятся.

Тем не менее, те, кто получил повестки до 28-го числа, должны будут прийти в военный комиссариат и объяснить причину неявки, затем отметиться и отбыть домой.

Напомним, недавно власти Башкирии рассказали, что мобилизованные отцов троих детей будут возвращены домой. Часть из них уже вернулась домой.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: мобилизация Блажевич Михаил военкомат
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