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Власти объяснили, почему мобилизованные из Башкирии не проходят медкомиссию в военкоматах

Власти объяснили, почему мобилизованные из Башкирии не проходят медкомиссию в военкоматах

14:01, 28 сен 2022

Жители Башкирии стали жаловаться Радию Хабирову, что мобилизованные не проходят медкомиссию в военкомате. Сегодня, 28 сентября, в администрации главы республики объяснили ситуацию.



По словам чиновников, мужчина, получивший повестку, должен сам сообщить о проблемах со здоровьем, предоставив при этом справки.

— То есть процедура носит заявительный характер, — объяснили в администрации главы. Без заявления медицинское обследование не проводится. В военкомате всегда есть врачи, которые проводят предварительный осмотр. При необходимости они направляют на дообследование.

Чиновники добавили, что категории, кому предоставляется отсрочка, указаны в статье федерального закона «Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации».

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Источник: ufa1.ru
Теги: мобилизация медкомиссия спецоперация Хабиров Радий Фаритович
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