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В военкомате Башкирии рассказали, почему мобилизовали врача-нейрохирурга из Стерлитамака

В военкомате Башкирии рассказали, почему мобилизовали врача-нейрохирурга из Стерлитамака

10:27, 01 ноя 2022

Детский нейрохирург, которого ранее жители Стерлитамака просили демобилизовать, сам вызвался в зону СВО. Об этом сообщили в республиканском военном комиссариате. Сегодня, 1 ноября, рассказываем, что об этом известно.



Напомним, ранее стало известно, что 54-летний детский нейрохирург из Стерлитамака Ахмет Абубакиров был призван на военную службу по мобилизации. Коллеги хирурга направили коллективное письмо президенту России, главе Башкирии, военному комиссару республики, министру здравоохранения и мэру города. Врачи просили освободить Ахмета Абубакирова от мобилизации, многие называли его «врачом от бога».

Однако, выяснилось, что нейрохирург сам решил поехать на службу.

— Его мобилизовали, но он добровольно пришел в военкомат и изъявил желание отправиться в зону СВО, — рассказали в республиканском военкомате.

Администрация Стерлитамака в соцсетях подтвердила, что Ахмет Абубакиров ушел по собственному желанию. Сейчас он находится на боевом слаживании в городе Елани, Свердловская область.

— В настоящее время Ахмет Якупович Абубакиров проходит службу по своему медицинскому профилю — он врач-командир перевязочно-операционного отделения в военно-полевом госпитале, — рассказали в администрации Стерлитамака.

Там также добавили, что врач делится своим опытом и организует работу медицинской службы.


Отметим, ранее сообщалось, что мобилизованный врач был единственным специалистом подобного профиля на два города — Стерлитамак и Салават. Минздрав Башкирии заверил, что замена есть.

— В отсутствие врача-нейрохирурга Абубакирова экстренная нейрохирургическая помощь детскому населению оказывается другими нейрохирургами отделения. Всего в ГБ № 1 Стерлитамака работают 9 врачей-нейрохирургов, — прокомментировали в ведомстве.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Стерлитамак мобилизация врач сво
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