Путин предоставил отсрочку от частичной мобилизации студентам негосударственных вузов

18:41, 05 окт 2022

Президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов негосударственных вузов с государственной аккредитацией. Об этом он заявил на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года». Также президент сообщил, что отсрочка от мобилизации распространяется на аспирантов и тех, кто учится в вечернее время.







Президент отметил, что подписал указ два часа назад, объявил, что он вступает в силу со дня подписания (то есть сегодня, 5 октября), и зачитал выдержку из документа.



— Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые, — зачитал фрагмент указа глава государства. — Обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения. Иными словами, вечерняя форма обучения. В образовательных и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. В том числе по программам ординатуры и программам ассистентуры, стажировки.





Также президент отметил, что изначально министерство обороны доложило, что «целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать в рамках мобилизации», их перечислили, но «соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно все-таки не внесли».



— И поэтому представленный Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что не учел позицию самого министерства обороны. И приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы, — отметил Владимир Путин.

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