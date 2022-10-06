Пара из Октябрьского смогла пожениться после мобилизации парня

15:30, 06 окт 2022

Пара влюбленных из Октябрьского заключила брак после того, как парень был призван в Вооруженные силы РФ. Об этом сообщил глава местной администрации Алексей Шмелев.







Лейсан и Нафис хотели пожениться, однако парень был мобилизован и не успел узаконить брак со своей возлюбленной. Сейчас он находится в Саратове на месте боевого слаживания.



Осуществить желание влюбленным помогла администрация Октябрьского. Местные власти предоставили Лейсан автомобиль и доставили ее до Саратова. Там во дворце бракосочетания прошел знаменательный для пары день.





— Под звуки вальса Мендельсона родилась новая октябрьская семья, — сказал Алексей Шмелев. — От всего сердца поздравляю молодоженов и желаю им долгой и счастливой жизни!

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