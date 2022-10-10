Закончилась ли мобилизация в Башкирии

10:31, 10 окт 2022

Один из этапов частичной мобилизации в Башкирии близится к завершению. Об этом сообщил военный комиссар Кировского и Ленинского районов Уфы Юрий Алферов в программе «Честно говоря».







Он рассказал, что с введением частичной мобилизации в республике было установлено определенное задание для комплектования воинских частей. Сейчас комплектование идет в плановом режиме. При этом большая часть задания, по словам военного комиссара, выполнена.



— По мере того как сформированные части из мест постоянной дислокации будут выдвигаться на полигоны для слаживания, их место займут вновь призванные и направленные на комплектование следующих частей. Этап частичной мобилизации подходит к завершению, — отметил Алферов.





О каком именно этапе говорит военком, непонятно. Ранее появилась информация о второй волне мобилизации, но власти опровергли это, пояснив, что мероприятие не подразумевает никаких «волн». Напомним, частичная мобилизация была объявлена 21 сентября.

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