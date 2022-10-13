Михаил Блажевич, военный комиссар Башкирии, биография

09:34, 13 окт 2022

С объявлением в России частичной мобилизации в Башкирии всё чаще слышно имя военного комиссара республики Михаила Блажевича. Сегодня, 13 октября, рассказываем, что скрывает его биография.







О Михаиле Блажевиче известно немного. В соцсетях военком не сидит и своей личной жизни не распространяется. Он родился в Киеве 47 лет назад, однако свою сознательную жизнь провел в России. Учился Блажевич в Санкт-Петербурге в высшем зенитном ракетном командном училище. Окончил его в 1996 году. А через 10 лет получил еще одно образование уже в Смоленске — в военной академии войсковой противовоздушной обороны.



Службу Михаил Блажевич проходил в разных точках России. В Сибирском военном округе он был начальником штаба — заместителем командира дивизиона. В Московском военном округе — командиром отдельного зенитно-ракетного дивизиона. С 2009 года в Северо-Кавказском военном округе служил в отделе боевого применения учебного центра. Через четыре года Блажевича назначили начальником штаба — заместителем командира зенитно-ракетной бригады в Центральном военном округе. Также военком руководил 67-й зенитной ракетной бригадой в Южном округе.





В 2020 году при вступлении на пост руководителя военного комиссариата республики Михаил Александрович сказал, что «здесь очень высокий призывной потенциал».

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Фото: voenkom.ric.mil.ru