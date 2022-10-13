Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Михаил Блажевич, военный комиссар Башкирии, биография

Михаил Блажевич, военный комиссар Башкирии, биография

09:34, 13 окт 2022

С объявлением в России частичной мобилизации в Башкирии всё чаще слышно имя военного комиссара республики Михаила Блажевича. Сегодня, 13 октября, рассказываем, что скрывает его биография.



О Михаиле Блажевиче известно немного. В соцсетях военком не сидит и своей личной жизни не распространяется. Он родился в Киеве 47 лет назад, однако свою сознательную жизнь провел в России. Учился Блажевич в Санкт-Петербурге в высшем зенитном ракетном командном училище. Окончил его в 1996 году. А через 10 лет получил еще одно образование уже в Смоленске — в военной академии войсковой противовоздушной обороны.

Службу Михаил Блажевич проходил в разных точках России. В Сибирском военном округе он был начальником штаба — заместителем командира дивизиона. В Московском военном округе — командиром отдельного зенитно-ракетного дивизиона. С 2009 года в Северо-Кавказском военном округе служил в отделе боевого применения учебного центра. Через четыре года Блажевича назначили начальником штаба — заместителем командира зенитно-ракетной бригады в Центральном военном округе. Также военком руководил 67-й зенитной ракетной бригадой в Южном округе.


В 2020 году при вступлении на пост руководителя военного комиссариата республики Михаил Александрович сказал, что «здесь очень высокий призывной потенциал».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: voenkom.ric.mil.ru
Теги: Блажевич Михаил
Читайте также

Военком Башкортостана рассказал, почему часть мобилизованных сама покупает себе обмундирование
Общество в Башкирии
Военком Башкортостана рассказал, почему часть мобилизованных сама покупает себе обмундирование
Ильдар Мустаев назначен военкомом Бакалинского и Шаранского районов
Политика в Башкирии
Ильдар Мустаев назначен военкомом Бакалинского и Шаранского районов
В Башкирии скончался бывший вице-мэр Уфы Сергей Хох
Общество в Башкирии
В Башкирии скончался бывший вице-мэр Уфы Сергей Хох
Призывные комиссии в Башкирии будут обследовать мобилизованных на хронические заболевания
Общество в Башкирии
Призывные комиссии в Башкирии будут обследовать мобилизованных на хронические заболевания


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: